В Госдуме призвали ввести новые выплаты в честь Дня матери

Депутат Милонов предложил ввести новые выплаты многодетным ко Дню матери
close
Depositphotos

В России необходимо ввести новые денежные выплаты ко Дню матери – их следует начислять многодетным мамам, особенно матерям-героиням. С такой инициативой в Минтруд обратился депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает RT со ссылкой на копию документа.

Милонов подчеркнул, что в сегодняшних сложных условиях рождение и воспитание нескольких детей — это настоящий героический поступок. Он призвал уделить особое внимание женщинам, которые посвящают себя семьям, отметив, что поддержка материнства – это священный долг государства.

На этом фоне, по мнению депутата, логично будет ввести дополнительные меры поощрения и стимулирования многодетных российских женщин, а именно – предусмотреть для них денежные выплаты, приуроченные ко Дню матери.

«Данная мера будет логичным шагом в процессе официального признания заслуг многодетных матерей нашей страны», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, также в России призвали возвращать многодетным родителям средства, ранее потраченные на обучение в вузах. Выплачивать средства следует сразу после приобретения статуса многодетных родителей, заявил автор инициативы, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, обратившийся с этим предложением к главе Минтруда Антону Котякову. Он подчеркнул, что обучение в вузах на коммерческой основе требует вложения значительных сумм, отметив, что если начать возвращать эти средства многодетным, то это станет хорошим стимулом для россиян, чтобы рожать третьего и последующих детей.

Ранее Путин поручил разработать единый подход к статусу многодетной семьи.

