Многодетным россиянам предложили возвращать потраченные на вузы деньги

Политолог Орлов: многодетным нужно возвращать деньги за платное обучение в вузах
Владимир Федоренко/РИА Новости

В России необходимо ввести новую меру поддержки многодетных родителей – после обретения этого статуса им следует возвращать средства, ранее потраченные на обучение в вузах. С такой инициативой в Минтруд обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, передает RT со ссылкой на копию письма.

Эксперт напомнил, что в России сегодня действует масса различных мер поддержки многодетных семей, но проблема низкой рождаемости все-таки остается актуальной. На этом фоне требуется принимать новые решения в этом направлении, одним из которых могла бы стать компенсация за ранее полученное высшее образование. Выплачивать средства следует сразу после приобретения статуса многодетных родителей, считает Орлов.

Он подчеркнул, что обучение в вузах на коммерческой основе требует вложения значительных сумм, отметив, что если начать возвращать эти средства многодетным, то это станет хорошим стимулом для россиян, чтобы рожать третьего и последующих детей.

До этого также предлагалось вернуть прежний возраст выхода на пенсию многодетным россиянам — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. С такой инициативой в беседе с «Газетой.Ru» выступил экономист, эксперт Торгово-промышленной палаты, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин. По его мнению, уже при рождении и воспитании троих детей у всех многодетных мам должна быть возможность выхода на пенсию в 55 лет. Стаж и пенсионные коэффициенты необходимо честно засчитывать за отпуск по уходу за каждым ребенком, а выход на пенсию не должен зависеть от возраста младшего ребенка, заявил Никитин.

Ранее Путин поручил разработать единый подход к статусу многодетной семьи.

