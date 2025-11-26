Путин поручил разработать единый подход к статусу многодетной семьи

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 марта составить единый подход и определить критерии к установлению статуса многодетной семьи. Поручение обнародовано на сайте Кремля.

»Правительству Российской Федерации <...> рассмотреть вопросы об определении единых подходов к установлению статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, по месту жительства (пребывания) одного из родителей в случае проживания членов многодетной семьи в разных субъектах РФ», — говорится в поручении.

Отчет по проделанной работе необходимо представить главе государства до 1 марта 2026 года.

До этого министр труда и социальной защиты Антон Котяков во время выступления на Красноярском демографическом форуме заявил, что в России с начала года количество многодетных семей выросло более чем на 8%. Он отметил, что количество детей, воспитывающихся в многодетных семьях, растет.

Ранее в России предложили дать пенсионные льготы многодетным отцам.