На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин поручил разработать единый подход к статусу многодетной семьи

Путин поручил кабмину составить подходы к установлению статуса многодетной семьи
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 марта составить единый подход и определить критерии к установлению статуса многодетной семьи. Поручение обнародовано на сайте Кремля.

»Правительству Российской Федерации <...> рассмотреть вопросы об определении единых подходов к установлению статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, по месту жительства (пребывания) одного из родителей в случае проживания членов многодетной семьи в разных субъектах РФ», — говорится в поручении.

Отчет по проделанной работе необходимо представить главе государства до 1 марта 2026 года.

До этого министр труда и социальной защиты Антон Котяков во время выступления на Красноярском демографическом форуме заявил, что в России с начала года количество многодетных семей выросло более чем на 8%. Он отметил, что количество детей, воспитывающихся в многодетных семьях, растет.

Ранее в России предложили дать пенсионные льготы многодетным отцам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами