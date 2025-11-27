На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Берлин планирует перебросить сотни тысяч военных НАТО на восток

WSJ: в Германии разрабатывают план переброски 800 тысяч бойцов НАТО на восток
Adrien Courant/Etat Major des Armees/AP

Бундесвер разрабатывает план по переброске 800 тысяч военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на материалы плана.

Отмечается, что план под названием OPLAN DEU разрабатывается на случай конфликта с Россией.

«Десяток высокопоставленных немецких офицеров около двух с половиной лет назад собрались в военном комплексе в Берлине, чтобы разработать секретный план войны с Россией, теперь они спешат воплотить его в жизнь», — пишут авторы публикации.

План предполагает переброску до 800 тысяч немецких, американских и других военнослужащих НАТО на восток к предполагаемой линии фронта. При этом Германия будет выполнять роль плацдарма для переброски войск.

17 ноября депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре говорил, что усиление Вооруженных сил Германии (бундесвера) осуществляется по объективным причинам, однако этот процесс сопровождается агрессивной антироссийской пропагандой.

По его словам, ситуация в немецкой армии годами оставалась неудовлетворительной, оборонная промышленность ФРГ была в плачевном состоянии, при этом проблемы регулярно игнорировались. Теперь власти Германии усиливают бундесвер, используя Россию как повод.

Ранее Шойгу заявил, что в Германии готовятся к вторжению России.

