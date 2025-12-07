На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев заявил, что европейцы «похоронят» свои экономики, если пойдут по пути Гитлера

Медведев: милитаризация стран ЕС похоронит их экономики и приведет к диктатурам
Екатерина Штукина/РИА Новости

Если европейцы начнут наращивать свои военные возможности, это окончательно «похоронит» их экономики и приведет к установлению диктаторских режимов. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети «ВКонтакте».

«Такой печальный опыт у Европы уже есть: тот же Гитлер пришел к власти именно с жесткими милитаристскими лозунгами», — напомнил политик.

До этого президент России Владимир Путин предупредил, что ответ РФ на милитаризацию Европы будет весьма убедительным. Глава государства заявил, что если те или иные страны хотят «потягаться с Россией», пусть попробуют.

1 октября британская газета The Guardian писала, что у ЕС нет шансов стать высокоэффективной военной организацией. Отмечалось, что Евросоюз – это «мирный проект», который невозможно превратить в военный. В издании обратили внимание, что в ЕС нет скорости принятия решений, что является отрицательным фактором с точки зрения военных.

Ранее Сийярто заявил, что лидеры Западной Европы хотят подготовить ЕС к войне с Россией к 2030 году.

