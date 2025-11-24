Мендель: каждая следующая сделка для Украины будет только хуже, ВСУ проигрывают

Каждая следующая сделка, предложенная Украине в рамках урегулирования конфликта в стране, будет только хуже предыдущей, поскольку Вооруженные силы республики (ВСУ) терпят поражение на фронте. Об этом заявила в соцсети X бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Она подчеркнула, что Украина продолжает терять людей на поле боя и территории, а ее экономика находится в ужасном состоянии.

Мендель добавила, что многие полагают, что защищают Украину, когда выступают против любого мирного урегулирования, но эти люди понятия не имеют, какова в действительности ситуация на линии фронта и внутри страны.

В заключение экс-чиновник призвала в кратчайшие сроки принять мирный план США по Украине, отметив, что у Европейского союза нет возможности поддержать республику «в достаточной степени».

До этого в Белом доме сообщили, что по итогам переговоров в Женеве администрация США и делегация Украины достигли соглашения о дальнейшем обсуждении и совершенствовании плана по разрешению украинского кризиса.

23 ноября в Женеве прошли переговоры, целью которых было согласование текста мирного плана в преддверии встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

Ранее в США раскрыли, кто является движущей силой в украинском урегулировании.