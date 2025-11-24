На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшая пресс-секретарь Зеленского дала ему совет по мирному плану Трампа

Мендель: каждая следующая сделка для Украины будет только хуже, ВСУ проигрывают
true
true
true
close
Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Каждая следующая сделка, предложенная Украине в рамках урегулирования конфликта в стране, будет только хуже предыдущей, поскольку Вооруженные силы республики (ВСУ) терпят поражение на фронте. Об этом заявила в соцсети X бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Она подчеркнула, что Украина продолжает терять людей на поле боя и территории, а ее экономика находится в ужасном состоянии.

Мендель добавила, что многие полагают, что защищают Украину, когда выступают против любого мирного урегулирования, но эти люди понятия не имеют, какова в действительности ситуация на линии фронта и внутри страны.

В заключение экс-чиновник призвала в кратчайшие сроки принять мирный план США по Украине, отметив, что у Европейского союза нет возможности поддержать республику «в достаточной степени».

До этого в Белом доме сообщили, что по итогам переговоров в Женеве администрация США и делегация Украины достигли соглашения о дальнейшем обсуждении и совершенствовании плана по разрешению украинского кризиса.

23 ноября в Женеве прошли переговоры, целью которых было согласование текста мирного плана в преддверии встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

Ранее в США раскрыли, кто является движущей силой в украинском урегулировании.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами