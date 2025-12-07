На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава РФПИ заявил о панике крупнейших дипломатов ЕС

Сегодня крупнейшие дипломаты Европейского союза (ЕС) начинают паниковать. Об этом в социальной сети X заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию главы МИД Польши Радослава Сикорского.

«Решите проблемы, созданные ЕС: неконтролируемую миграцию, рост преступности, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру. Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой», — написал спецпредставитель российского лидера.

Несколькими часами ранее Сикорский обвинил миллиардера Илона Маска и Дмитриева в желании разделить европейские страны, чтобы доминировать и эксплуатировать их.

Накануне глава РФПИ согласился с Маском в том, что европейская цивилизация «движется к забвению». По мнению бизнесмена, Европа «идет, как лунатик, к забвению». На это спецпредставитель президента РФ отреагировал фразой: «Не просто идет, а несется».

Ранее Медведев отреагировал на призыв Маска к ликвидации Евросоюза.

