В США предрекли Украине неминуемое разоружение

Аналитик Риттер: ВСУ перестанут существовать в самом ближайшем будущем
Украинская армия в ближайшем будущем перестанет существовать, поэтому неминуема демилитаризация и денацификация Украины. Об этом заявил бывший разведчик США Скотт Риттер на YouTube-канале Dialogue Works.

«Украинская армия перестанет существовать как функционирующая боевая сила в самом ближайшем будущем. И в конце концов, произойдет демилитаризация, как диктует Россия», — подчеркнул он.

По словам Риттера, неминуемо также укрепление господства России на послевоенной Украине. Это, как отметил бывший разведчик, является вопросом денацификации.

До этого Риттер заявлял, что США планируют избавиться от президента Украины Владимира Зеленского.

Эксперт назвал Украину самым коррумпированным местом на Земле. По его словам, США «только что расправились» с бывшим главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и теперь собираются свергнуть Верховную раду, разрушить эту структуру.

Ранее депутат Рады заявил, что Ермак консультировался в США о том, как стать президентом Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
