Президент Узбекистана помиловал сотни человек

Президент Узбекистана Мирзиёев помиловал 615 человек перед Днем конституции
Официальный веб-сайт Президента Республики Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев помиловал 615 человек перед Днем конституции страны 8 декабря. Указ опубликован на сайте лидера.

В тексте документа говорится, что от наказания освободили лиц, «чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления». Из 615 человек 220 получили полное освобождение, 123 смогут не отбывать условно-досрочное наказание, 97 осужденным смягчили меру пресечения, а 175 — сократили срок лишения свободы.

Среди помилованных девять иностранцев, 29 женщин, 23 мужчины, 264 человека в возрасте до 30 лет и девять осужденных участников запрещенных организаций, уточняется в указе.

«Министерствам и ведомствам даны соответствующие поручения по оказанию содействия помилованным в соответствии с указом лицам в возвращении их семьям и близким, содействию их адаптации в общественной жизни, занятию полезным трудом, формированию здорового образа жизни и поиску достойного места в обществе», — добавляется в документе.

В ноябре президент США Дональд Трамп направил президенту Израиля Ицхаку Герцогу письмо с просьбой воспользоваться своими властными полномочиями и прекратить дело о коррупции в отношении премьера страны Биньямина Нетаньяху. Израильский президент в ответ заявил, что глава кабмина должен сам попросить о помиловании.

Ранее американцы выбрали индеек, которых помиловал Трамп.

