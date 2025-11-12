«Призываю полностью простить Нетаньяху»: Трамп написал письмо президенту Израиля

Президент США Дональд Трамп направил президенту Израиля Ицхаку Герцогу письмо с просьбой воспользоваться своими властными полномочиями и прекратить дело о коррупции в отношении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Израильский президент в ответ заявил, что Нетаньяху должен сам попросить о помиловании.

Американский президент Дональд Трамп официально направил в адрес президента Израиля Ицхака Герцога письмо с выражением поддержки премьер-министру Биньямину Нетаньяху и просьбой прекратить его судебное преследование по обвинению в коррупции. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Я призываю вас полностью простить Биньямина Нетаньяху, который был грозным и решительным премьер-министром военного времени, а теперь ведет Израиль к миру», — написал Трамп.

Американский президент подчеркнул, что он с большим уважением относится к независимости израильской судебной системы и ее требованиям, однако считает, что дело против Нетаньяху «является политическим и необоснованным преследованием».

Трамп напомнил об успехах в ближневосточном урегулировании, которое стало возможным при посредничестве США, и заявил, что теперь «пришло время позволить Биби (широко известное прозвище Нетаньяху) объединить Израиль, помиловав его и положив конец этой войне раз и навсегда».

The Jerusalem Post отмечает, что письмо — первый официальный запрос Трампа к Герцогу по этому вопросу, хотя ранее он высказывал аналогичное мнение в соцсетях и во время недавнего выступления в кнессете.

Полный текст письма Полный текст письма Трампа



«Уважаемый господин президент,

Для меня большая честь писать вам в это историческое время, когда мы вместе добились мира, к которому стремились по меньшей мере 3000 лет. Я еще раз благодарю вас и всех израильтян за ваше щедрое и теплое гостеприимство и обращаюсь к ключевой теме своего выступления в Кнессете.



По мере того как Великое Государство Израиль и удивительный еврейский народ преодолевают невероятно трудные времена последних трёх лет, я призываю вас полностью простить Биньямина Нетаньяху, который был грозным и решительным премьер-министром военного времени, а теперь ведет Израиль к миру, что включает в себя мою дальнейшую работу с ключевыми лидерами Ближнего Востока по привлечению многих других стран к меняющим мир «Соглашениям Авраама».



Премьер-министр Нетаньяху достойно представлял Израиль перед лицом сильных противников и в сложных ситуациях, и его внимание нельзя отвлекать без необходимости.



Хотя я с большим уважением отношусь к независимости израильской судебной системы и ее требованиям, я считаю, что это «дело» против Биби, который долгое время сражался бок о бок со мной, в том числе против очень серьезного противника Израиля — Ирана, — является политическим и необоснованным преследованием.



Исаак, у нас сложились прекрасные отношения, за которые я очень благодарен и которыми я горжусь. Как только я вступил в должность в январе, мы договорились, что сосредоточимся на том, чтобы наконец вернуть заложников домой и заключить мирное соглашение.

Теперь, когда мы добились этих беспрецедентных успехов и держим ХАМАС под контролем, пришло время позволить Биби объединить Израиль, помиловав его и положив конец этой войне раз и навсегда.



Благодарим вас за внимание к этому вопросу.



Искренне,



Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки».



После этого президент Израиля Ицхак Герцог Херцог опубликовал ответное заявление, в котором высказал Трампу почтение, поблагодарил за поддержку, но подчеркнул, что «любой, кто хочет получить помилование, должен подать официальный запрос в соответствии с установленными процедурами». Согласно которым, как разъясняет The Jerusalem Post, для помилования необходимо подать соответствующее прошение от имени обвиняемого или кого-то из его близких. Этого сделано не было.

«На данном этапе судебного разбирательства президентское помилование невозможно, поскольку оно может быть объявлено либо до начала судебного разбирательства, либо после вынесения приговора, а ни то ни другое не относится к текущему этапу», — отмечает издание.

В чем обвиняют Нетаньяху

Расследование дела против Нетаньяху длится уже девять лет, с 2016 года. Обвинение по трем отдельным делам было предъявлено в 2019-м.

В частности, израильского премьера обвиняют в небескорыстном покровительстве владеющим СМИ израильским бизнесменам Шаулю Еловичу и Арнону Мозесу, которые в ответ оказывали ему медийную поддержку и очерняли оппонентов. Как пишет РИА Новости, наиболее серьезные обвинения Нетаньяху в получении взятки касаются лоббирования интересов крупнейшей в Израиле телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на позитивное отношение к израильскому премьеру на новостном портале Walla. Также в материалах говорится, что Нетаньяху пытался договориться с владельцем медиагруппы «Едиот Ахронот» о благосклонном освещении его деятельности в обмен на принятие закона, ограничевающего возможности конкурента медиагруппы — ежедневной газеты «Исраэль ха-Йом».

Кроме того, по версии следствия, он получал дорогие подарки в виде шампанского и сигар на десятки тысяч долларов от американских бизнесменов Арнона Милхана и Джеймса Паркера. Прокуратура видит в этом конфликт интересов, защита указывает, что Мелхан и Паркер — друзья Нетаньяху, поэтому все подозрения беспочвенны и ничего криминального здесь нет.

Многие израильские политики и левого, и правого толка сходятся во мнении, что судебный процесс давно вышел за рамки правового поля и оказывает влияние на политические решения, затрагивающие широкую общественность страны. Сторонники Нетаньяху уверены, что дело сфабриковано, в то время как противники стоят на формуле «закон един для всех» и требуют отставки премьера.