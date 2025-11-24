В США выбрали помилованных на День благодарения индеек

В США выбрали двух индеек, которых Трамп помилует на День благодарения

Граждане США выбрали двух индеек, которых американский президент Дональд Трамп помилует на День благодарения. Результаты голосования Белый дом опубликовал на своей странице в соцсети X.

Американцы выбрали пару индеек с именами Гоббл и Уоддл (Gobble и Waddle).

По информации ABC 11, птицы выросли в городе Нахунта, Северная Каролина. Когда индеек привезли в Вашингтон, их «ждал роскошный отдых» в отеле Willard InterContinental.

После церемонии помилования птицы будут жить на попечении подготовительного факультета птицеводства университета штата Северная Каролина, говорится в публикации.

Традиция подношения индеек в День благодарения президенту США появилась в 1947 году благодаря основателю национальной федерации индеек Чарльзу Уомплеру. Он был первым, кто подарил индейку главе государства, — тогдашнему президенту Гарри Трумэну (годы правления — 1945—1953 гг.).

При этом первым президентом Соединенных Штатов, который официально помиловал индейку, стал Рональд Рейган (1981 — 1989 гг.), а обязательной эта процедура стала только при Джордже Буше-старшем (1989—1993 гг.) в 1989 году.

