На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США выбрали помилованных на День благодарения индеек

В США выбрали двух индеек, которых Трамп помилует на День благодарения
true
true
true
close
FirstLadyOffice/X

Граждане США выбрали двух индеек, которых американский президент Дональд Трамп помилует на День благодарения. Результаты голосования Белый дом опубликовал на своей странице в соцсети X.

Американцы выбрали пару индеек с именами Гоббл и Уоддл (Gobble и Waddle).

По информации ABC 11, птицы выросли в городе Нахунта, Северная Каролина. Когда индеек привезли в Вашингтон, их «ждал роскошный отдых» в отеле Willard InterContinental.

После церемонии помилования птицы будут жить на попечении подготовительного факультета птицеводства университета штата Северная Каролина, говорится в публикации.

Традиция подношения индеек в День благодарения президенту США появилась в 1947 году благодаря основателю национальной федерации индеек Чарльзу Уомплеру. Он был первым, кто подарил индейку главе государства, — тогдашнему президенту Гарри Трумэну (годы правления — 1945—1953 гг.).

При этом первым президентом Соединенных Штатов, который официально помиловал индейку, стал Рональд Рейган (1981 — 1989 гг.), а обязательной эта процедура стала только при Джордже Буше-старшем (1989—1993 гг.) в 1989 году.

Ранее в США полицейские несколько дней гонялись за индейкой, пугающей людей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами