«Один из самых чувствительных»: Мерц подал сотни заявлений из-за оскорблений в свой адрес

Действующий канцлер Германии, лидер партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц за четыре года подал десятки уголовных заявлений из-за оскорблений в свой адрес, пишет Die Welt.

Газета отмечает, что, несмотря на публичный образ «довольно жесткого» лидера, в действительности Мерц может «быть одним из самых чувствительных политиков» в истории ФРГ. Издание получило в свое распоряжение уголовные заявления, материалы следствия и письма адвокатов, свидетельствующие о том, что с 2021 года он подал сотни заявлений из-за оскорбительных высказываний в его адрес. Например, против людей, которые называли его «маленьким нацистом», «задницей» и «паршивым пьяницей».

По словам адвоката Константина Грубвинклера, проблема заключается не в том, что политик подал уголовное заявление, а в чрезмерной реакции судебной системы страны. Так, у одного из «оскорбивших» Мерца провели обыск, впоследствии признанный незаконным. Грубвинклер считает это произволом.

В статье говорится, что обвиняемой по делу о «маленьком нацисте» стала пожилая женщина с еврейскими корнями. Она передвигается в инвалидной коляске и признала вину сразу после прибытия полиции. Несмотря на это, у нее изъяли мобильный телефон, по которому она связывается с сиделкой, врачами и аптекой.

«Изъятие этого устройства можно расценивать как ненужное наказание, а с учетом ее состояния здоровья — даже как опасное», — подчеркивает газета.

В ноябре у Мерца возник конфликт с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Он произошел после слов канцлера Германии о бразильском Белене, где проходила конференция ООН по климату. После короткого визита туда Мерц рассказал, что спросил у сопровождавших его журналистов, хотели бы они вернуться в город. По словам немецкого лидера, никто не поднял руку и все были рады отправиться обратно в ФРГ.

Бразильские власти сочли слова Мерца грубыми и высокомерными, а президент страны посоветовал канцлеру сходить в Белене в бар, потанцевать там и попробовать местные блюда. Да Силва отметил, что, если бы немецкий лидер последовал его рекомендации, то понял бы, что «Берлин не может предложить и десяти процентов того качества, которое предлагают штат Пара и город Белен».

