Экс-посол США Макфол обиделся на Лаврова, не желавшего звать его «господином»

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова воинственным человеком, с которым сложно работать. Об этом он сказал в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), видео опубликовано на YouTube.

Дудь спросил Макфола, какие отношения у него складывались с Лавровым, когда тот работал в России в период с 2012 по 2014 годы. Дипломат ответил по-русски «сложно».

По словам Макфола, Лавров обращался к нему по имени — Майкл — тогда как по протоколу следует говорить «господин посол».

«С Лавровым было сложно, он не простой человек. Он не дипломат, он очень воинственный» — высказал свое мнение экс-посол.

Он добавил, что о дипломатах можно судить по результатам их работы. По мнению Макфола, у Российской Федерации сейчас меньше союзников, страна стала более изолированная.

В январе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Майкл Макфол вошел в историю как человек, «которого буквально с позором отсюда выгоняли». Обращаясь к новому послу США в РФ Линн Трейси, дипломат отметила, что ей стоило бы обратить внимание на ситуацию со своим предшественником и не ухудшать двусторонние отношения.

Ранее Макфол сделал признание об американской операции в Ираке.