На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Вербально обнимались» и договорились пойти танцевать: Мерц помирился с да Силвой

Мерц помирился с да Силвой на саммите G20 и предложил вместе потанцевать
true
true
true
close
Michael Kappeler/Global Look Press

Немецкий канцлер Фридрих Мерц помирился с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой на полях саммита G20, сообщает Das Bild.

Газета пишет, что конфликт между политиками возник после слов канцлера Германии о бразильском Белене, где в ноябре проходила конференция ООН по климату. После короткого визита туда Мерц рассказал, что спросил у сопровождавших его журналистов, хотели бы они вернуться в город. По словам немецкого лидера, никто не поднял руку и все были рады отправиться обратно в ФРГ.

Бразильские власти сочли слова Мерца грубыми и высокомерными, а президент страны посоветовал Мерцу сходить в Белене в бар, потанцевать там и попробовать местные блюда. Да Силва отметил, что, если бы канцлер последовал его рекомендации, то понял бы, что «Берлин не может предложить и десяти процентов того качества, которое предлагают штат Пара и город Белен», говорится в материале.

«Они вербально «обнимали» друг друга на протяжении 40 минут», — описал встречу лидеров на полях G20 источник в окружении Мерца.

Он отметил, что да Силва посоветовал немецкому политику несколько мест, которые стоит посетить в Белене. Канцлер обрадовался рекомендации и сказал, что в следующий раз они отправятся танцевать вместе.

Саммит G20 («Большой двадцатки», клуба правительств и глав ЦБ стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой, в который входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Британия, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Турция, РФ, Саудовская Аравия, США, Франция, ЮАР, Республика Корея, Япония и ЕС) проходит в Йоханнесбурге с 22 по 23 ноября. Все сессии и двусторонние встречи проходят в закрытом формате, без доступа СМИ. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Ранее экс-посол США обиделся на Лаврова, не желавшего звать его «господином».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами