«Вербально обнимались» и договорились пойти танцевать: Мерц помирился с да Силвой

Мерц помирился с да Силвой на саммите G20 и предложил вместе потанцевать

Немецкий канцлер Фридрих Мерц помирился с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой на полях саммита G20, сообщает Das Bild.

Газета пишет, что конфликт между политиками возник после слов канцлера Германии о бразильском Белене, где в ноябре проходила конференция ООН по климату. После короткого визита туда Мерц рассказал, что спросил у сопровождавших его журналистов, хотели бы они вернуться в город. По словам немецкого лидера, никто не поднял руку и все были рады отправиться обратно в ФРГ.

Бразильские власти сочли слова Мерца грубыми и высокомерными, а президент страны посоветовал Мерцу сходить в Белене в бар, потанцевать там и попробовать местные блюда. Да Силва отметил, что, если бы канцлер последовал его рекомендации, то понял бы, что «Берлин не может предложить и десяти процентов того качества, которое предлагают штат Пара и город Белен», говорится в материале.

«Они вербально «обнимали» друг друга на протяжении 40 минут», — описал встречу лидеров на полях G20 источник в окружении Мерца.

Он отметил, что да Силва посоветовал немецкому политику несколько мест, которые стоит посетить в Белене. Канцлер обрадовался рекомендации и сказал, что в следующий раз они отправятся танцевать вместе.

Саммит G20 («Большой двадцатки», клуба правительств и глав ЦБ стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой, в который входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Британия, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Турция, РФ, Саудовская Аравия, США, Франция, ЮАР, Республика Корея, Япония и ЕС) проходит в Йоханнесбурге с 22 по 23 ноября. Все сессии и двусторонние встречи проходят в закрытом формате, без доступа СМИ. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Ранее экс-посол США обиделся на Лаврова, не желавшего звать его «господином».