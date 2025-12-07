В Грузии прошел митинг против «арабизации» страны

В центре Тбилиси на проспекте Руставели сотни людей собрались на митинг против реализации проектов компании Eagle Hills из ОАЭ по строительству жилья и инфраструктурных объектов в Грузии. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации говорится, что демонстранты перекрыли проспект. Соблюдение порядка контролируют полицейские наряды, которые оцепили офис Eagle Hills в нескольких метрах от эпицентра протеста. Ответственной за проведение акции является оппозиционная партия «Консервативное движение».

В октябре министр экономики и развития Грузии Мариам Квривишвили и основатель Eagle Hills Мохамед Алаббар подписали соглашение на сумму $6,6 млрд. Договор предусматривает создание совместного предприятия для масштабного строительства в Тбилиси и причерноморском курорте Гонио. Власти Грузии выступают партнерами и владельцами 33% СП.

В Тбилиси на территории 600 гектаров планируется построить жилые и коммерческие комплексы, включая гостиницы, общей площадью более 1 млн кв. м. При этом на 250 га в Гонио также будет построен новый курорт премиум-класса.

26 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о создании совместной с инвесторами из ОАЭ компании Eagle Hills, которая воплотит в жизнь беспрецедентный проект по строительству двух городов на $6,6 млрд. По словам политика, доля Тбилиси в организации составит одну треть, при этом грузинская сторона «не берет на себя никаких финансовых обязательств или гарантий, участвуя в проекте территориями».

