ОАЭ построит в Грузии два города на $6,6 млрд

Marius Karp/Shutterstock/FOTODOM

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о создании совместной с инвесторами из ОАЭ компании Eagle Hills, которая воплотит в жизнь беспрецедентный проект по строительству двух городов на $6,6 млрд. По словам политика, которые цитирует газета «Взгляд», доля Тбилиси в организации составит одну треть, при этом грузинская сторона «не берет на себя никаких финансовых обязательств или гарантий, участвуя в проекте территориями».

Кобахидзе также сообщил, что проект, который начнется в 2026 году, а завершится через десять лет, будет реализован на территории в 850 гектаров, из которых 600 — в Аджарии, а 250 — в Тбилиси.

«Инвестор обязуется полностью обеспечить финансирование проекта, осуществить его менеджмент», — отметил премьер-министр.

Он добавил, что во время строительства будет создано 24 тыс. рабочих мест, а после его завершения — восемь тысяч на постоянной основе.

В сентябре текущего года Кобахидзе заявлял, что посещение Тбилиси президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном говорит об интересе этого государства к Грузии.

Стороны договорились реализовать больше совместных проектов. Кроме того, президент назвал сотрудничество Эмиратов с кавказскими странами залогом стабильности в регионе.

Ранее в Тбилиси обязали иностранцев сдавать экзамен по грузинскому языку.

