На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Венгрии ответил Мерцу, критиковавшему Орбана за визит в Москву

Сийярто: Венгрия не нуждается в одобрении ЕС для визитов в Москву
true
true
true
close
Bernadett Szabo/Reuters

Венгрия проводит независимую внешнюю политику и не нуждается в разрешении Брюсселя для ведения переговоров с Россией. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя критику со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что внешнеполитические решения страны определяются национальными интересами, а не требуют одобрения европейских партнеров.

«Нам, венграм, не требуется разрешение или мандат Брюсселя, Берлина или еще кого-то для участия в переговорах за рубежом. Нравится это Брюсселю или нет, но мы проводим суверенную внешнюю политику», — заявил Сийярто.

Мерц упрекнул Орбана в том, что он отправился в Москву без европейского мандата на переговоры и без одобрения со стороны лидеров ЕС.

28 ноября Орбан прибыл в Москву на переговоры с Путиным. Основными темами встречи должны были стать поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. По словам премьер-министра, цель его визита — обеспечить энергоснабжение его страны на зиму и следующий год. Это уже четвертая встреча лидеров двух государств с 2022 года.

Ранее Орбан обратил внимание Запада на «отрезвляющую реальность» по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами