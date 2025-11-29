Сийярто: Венгрия не нуждается в одобрении ЕС для визитов в Москву

Венгрия проводит независимую внешнюю политику и не нуждается в разрешении Брюсселя для ведения переговоров с Россией. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя критику со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что внешнеполитические решения страны определяются национальными интересами, а не требуют одобрения европейских партнеров.

«Нам, венграм, не требуется разрешение или мандат Брюсселя, Берлина или еще кого-то для участия в переговорах за рубежом. Нравится это Брюсселю или нет, но мы проводим суверенную внешнюю политику», — заявил Сийярто.

Мерц упрекнул Орбана в том, что он отправился в Москву без европейского мандата на переговоры и без одобрения со стороны лидеров ЕС.

28 ноября Орбан прибыл в Москву на переговоры с Путиным. Основными темами встречи должны были стать поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. По словам премьер-министра, цель его визита — обеспечить энергоснабжение его страны на зиму и следующий год. Это уже четвертая встреча лидеров двух государств с 2022 года.

Ранее Орбан обратил внимание Запада на «отрезвляющую реальность» по Украине.