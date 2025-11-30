Орбан объяснил, почему Европа не признает исход конфликта на Украине

Признание того факта, что конфликт на Украине проигран, приведет к изменениям в политике стран Европы, высказал мнение премьер-министр Виктор Орбан во время выступления в городе Ньиредьхаза.

«Признание того, что эта война проиграна, и мы не будем ее продолжать, вызвало бы фундаментальное землетрясение и изменения в европейской политике», — сказал политик.

Он добавил, что европейские лидеры пока не приняли такой исход событий, но это произойдет, как было с миграцией.

Премьер Венгрии считает, что тогда Европе придется признать, что условия сорванного соглашения 2022 года были для Украине более выгодными, чем нынешние.

«Кто в этом признается во Франции и в бундестаге? В Америке это легко, потому что тот, кто допустил эту ошибку, скажем так, облажался, проиграл выборы и ушел в отставку», — заявил глава правительства.

28 ноября Орбан приехал в Москве на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Основными темами встречи были поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. Это была четвертая встреча политиков с 2022 года.

Ранее Орбан поужинал в ресторане русской кухни.