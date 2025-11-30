На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Орбан объяснил, почему Европа не признает исход конфликта на Украине

Орбан: признание поражения на Украине вызовет «землетрясение» в Европе
true
true
true
close
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Признание того факта, что конфликт на Украине проигран, приведет к изменениям в политике стран Европы, высказал мнение премьер-министр Виктор Орбан во время выступления в городе Ньиредьхаза.

«Признание того, что эта война проиграна, и мы не будем ее продолжать, вызвало бы фундаментальное землетрясение и изменения в европейской политике», — сказал политик.

Он добавил, что европейские лидеры пока не приняли такой исход событий, но это произойдет, как было с миграцией.

Премьер Венгрии считает, что тогда Европе придется признать, что условия сорванного соглашения 2022 года были для Украине более выгодными, чем нынешние.

«Кто в этом признается во Франции и в бундестаге? В Америке это легко, потому что тот, кто допустил эту ошибку, скажем так, облажался, проиграл выборы и ушел в отставку», — заявил глава правительства.

28 ноября Орбан приехал в Москве на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Основными темами встречи были поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. Это была четвертая встреча политиков с 2022 года.

Ранее Орбан поужинал в ресторане русской кухни.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами