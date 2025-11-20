«Эпидемия крестопада». В России хотят дополнить официальное описание герба

В России хотят дополнить официальное описание государственного герба. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В федеральном законе, принятом в 2000 году, не было закреплено изображение крестов над коронами и державой герба. Изображение государственной эмблемы без крестов не раз вызывало возмущение общественности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российские депутаты подготовили законопроект, согласно которому на изображении герба обязательно должны быть кресты над коронами и державой. Документ уже внесли в Госдуму, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере Max.

«Подготовили и внесли с коллегами законодательную инициативу, дополняющую официальное описание Государственного герба Российской Федерации, закрепив в нем наличие крестов над коронами и державой», — написал Володин.

Спикер Госдумы считает, что нужно защищать национальную идентичность России и «не допустить искажения символов нашей государственности».

На российском гербе традиционно изображали кресты над коронами и державой. Однако в федеральном законе от 25.12.2000 г. № 2-ФКЗ официально эти символы не закреплены.

Реакция РПЦ на законопроект

Русская православная церковь поддержала новый законопроект, сообщил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с РИА Новости:

«Всецело поддерживаем данную законодательную инициативу. Герб России, лишенный крестов, естественным образом перестает быть национальным символом нашей страны. Ведь России не было бы без принятия народами исторической Руси Крещения. В том числе и неразрывную связанность нашей страны с христианством символизирует российский герб».

Кипшидзе надеется, что страна не поддерживает общеевропейский тренд на замалчивание христианских основ, в ходе которого убирали кресты с изображений религиозных зданий.

«Московские мусульмане» нарисовали полумесяцы на храме Василия Блаженного. РПЦ возмутилась Собор Василия Блаженного в Москве в очередной раз пострадал от «крестопада». В сообществе... 26 июня 20:11

Жалобы из-за отсутствия крестов

Несмотря на то, что традиционное изображение герба подразумевает наличие крестов, их периодически не было на эмблемах и купюрах.

Например, в мае 2025 года в СМИ обсуждалось то, что эмблема на сайте Кремля, представляющая собой герб, отображалась с ромбами.

«Это вопрос масштабирования. На любом экране, мониторе существуют пиксели, и если герб уменьшать, в какой-то момент кресты превращаются в ромбики. Если растянуть, увеличить, будут кресты», — объяснял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Вскоре после обсуждения на сайте Кремля изменился дизайн герба, он стал отображаться с крестами при масштабировании.

Министерство спорта также использовало ромбы вместо крестов. На эту проблему в апреле 2025 года обратил внимание глава ведомства Михаил Дегтярев.

«Сейчас приводим в соответствие. У нас кресты возвращаются на двуглавого орла с коронами, который является символом Министерства спорта», — писал он у себя в Telegram-канале.

Кроме этого, Банк России выпускал банкноту с изображением Дворцовой церкви в Казанском кремле без креста (место не используется как храм, крест с него сняли еще в период СССР). Также герб или религиозные объекты без крестов появлялись на баннерах или в рекламе. Общественность возмущалась происходящим, в результате чего кресты возвращали.

Проблема «крестопада»

В апреле режиссер Никита Михайлков поднял проблему «крестопада» в одной из своих программ «Бесогон»:

» Эта эпидемия крестопада, которая захлестнула наше общество . <...> Я всем существом чувствую, что в этом есть умысел, в этом есть желание разобщить нас. В этом есть возможность тем или другим способом унизить религиозное чувство русского человека, которое всегда сопровождало его жизнь, в течение веков».

Позднее во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме Михалков раскритиковал эмблему Кремля с ромбами.

«Разве можно понять, что это герб великой державы? Нет. В этом и заключается цель — лишить лица, истории, образа», — заявил Михалков.

Еще в апреле руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) во время выступления в Госдуме предложила внести изменения в закон, чтобы на изображениях культовых зданий и других объектах с религиозными символами были указанные символы, в противном случае не допускать их распространение в СМИ, при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг, в рекламе и объявлениях. Она высказала мнение, что подобный закон помог бы избежать «крестопада» «на страницах печатных изданий, на денежных купюрах, на фотографиях храмов, в рекламе».

В мае игумения сообщила РБК, что представители Российской православной церкви вместе с депутатами разработали законопроект, который запретит искажение религиозной символики, то есть убрать кресты будет нельзя, если они есть на оригинальном изображении.

«Если закон будет принят, случаи, когда кресты заменяются ромбами, будут исключены», — сказала игумения. Она пояснила, что ранее в законодательстве не было этой нормы, поэтому они не могли противодействовать «крестопаду».