Президент РФ Владимир Путин даст старт вещанию телеканала RT India в рамках своего госвизита в Индию. Об этом говорится в Telegram-канале Кремля.

«Совсем скоро Владимир Путин даст старт вещанию телеканала RT India», — отмечается в публикации.

Владимир Путин 4 декабря прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Телеканал RT India начнет вещание 5 декабря из студийного комплекса в Нью-Дели. Глава государства подчеркнул, что новый канал поможет индийскому народу лучше узнать Россию.

В ежедневном режиме канал будет выпускать новостные программы на английском языке, освещая основные события, а также рассказывая о роли Индии и России в многополярном мире. В честь запланированного старта вещания в метро индийской столицы запустили несколько брендированных поездов.

Как отмечал глава Сбербанка Герман Греф, у RT есть огромный опыт работы в других странах, это одно из наиболее популярных российских СМИ среди зарубежной аудитории.

Ранее в Британии оценили значение визита Путина в Индию.