Греф: запуск вещания RT в Индии поможет наладить крепкий мост между странами

У RT есть огромный опыт работы в других странах, это одно из наиболее популярных российских СМИ среди зарубежной аудитории. Предстоящий запуск вещания канала в Нью-Дели укрепит отношения между Индией и Россией, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«У вас огромный опыт работы за рубежом. Вы очень популярны во многих странах, и у вас блестящая команда», — подчеркнул Греф, отметив, что без качественных средств массовой информации и профессионалов в этой области сложно налаживать сотрудничество с другими странами, в том числе на уровне выстраивания бизнес-партнерства.

Он также подчеркнул, что Россия и Индия станут хорошими партнерами на ближайшие 300 лет. Вклад в это внесет и российское СМИ, которое поможет наладить крепкий мост между двумя государствами, подчеркнул он.

Напомним, на днях стало известно, что с 5 декабря в студийном комплексе Нью-Дели запустится вещание RT India. В ежедневном режиме канал будет выпускать новостные программы на английском языке, освещая основные события, а также рассказывая о роли Индии и России в многополярном мире. В честь запланированного старта запуска вещания в метро индийской столицы запустили несколько брендированных поездов.

