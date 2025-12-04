В Британии оценили значение визита Путина в Индию

Визит президента России Владимира Путина в Индию может помочь Москве снизить «международную изоляцию», в то время как обе страны заинтересованы в сотрудничестве для переговоров с администрацией Трампа и усиливающимся Китаем. Об этом пишет британская The Guardian.

Издание отмечает, что саммит проходит на фоне ухудшения отношений Индии с США из-за закупок российской нефти и санкционных угроз. Индия также стремится снизить зависимость от российского вооружения, но рассматривает Россию как континентальный противовес Китаю, говорится в статье.

«Для Индии ставки еще выше. Дели сейчас сталкивается с самым неблагоприятным геополитическим климатом за последние годы из-за полуизоляционистской Америки, ослабления России и очень сильного Китая», — отмечает эксперт Института Хадсона Апарна Панде.

Минутами ранее Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Самолет главы государства приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам в Нью-Дели. Премьер Индии Нарендра Моди лично встретил российского президента.

Ранее в правительстве Индии сообщили о редком жесте Моди по отношению к Путину.