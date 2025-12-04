Сырский отрицает потерю Красноармейска

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что Красноармейск (украинское название Покровск) не потерян, а удержание города и соседнего Димитрова (украинское название — Мирноград) сдерживает дальнейшее продвижение России. Его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

«Бой продолжается. Украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска. В районе Покровска и Мирнограда активными действиями блокируем попытки противника накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов», — заявил он.

По словам главкома ВСУ, украинские военнослужащие продолжают удерживать определенные районы. Он подчеркнул, что командиры понимают важность сохранения жизни личного состава, поэтому с командирами на местах проговорили вопросы ротации и организации дополнительной логистики.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в ходе выступления объявила об окружении ВСУ в Димитрове. По словам депутата, российская сторона приближается к Запорожью.

3 декабря газета Bild со ссылкой на одного из бойцов писала, что тысяча солдат ВСУ попала в окружение в Димитрове и просит о помощи. По словам военнослужащего, положение украинской стороны в городе «критическое». Он рассказал, что логистика осуществляется исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов.

Ранее Путину доложили о численности заблокированных в северной части Димитрова украинских войск.