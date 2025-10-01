На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан объяснил, почему отказывает Украине в суверенитете

Премьер Орбан: Украина не суверенное государство, так как за нее платит Евросоюз
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь заявил, что не считает Украину суверенным государством, поскольку ее счета оплачивают страны Евросоюза. Его слова по прибытии на саммит ЕС в Копенгагене приводит «Европейская правда».

Отвечая на вопрос, почему он настаивает на том, что Украина – не независимое государство премьер сказал, «потому что она таковым не является» и «у нее нет денег содержать себя».

«Мы оплачиваем армию, мы оплачиваем государственную бюрократию, мы выплачиваем пенсии, мы платим за все. Если вас содержит кто-то другой, вы не являетесь суверенной страной», — сказал Орбан.

До этого Орбан говорил, что судьба Украины после окончания конфликта уже решена. По его словам, ее предлагается разделить на три части. В частности, в Европе, как указал Орбан, уже признают существование «российской зоны», однако идут дебаты относительно того, какой будет ее размер, формат и какие регионы она включит. Кроме того, открыт вопрос и о «демилитаризованной зоне», отметил премьер Венгрии.

Ранее в Госдуме призвали не обижаться на слова Орбана о «слабой» России.

