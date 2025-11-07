Актриса Анджелина Джоли на этот раз прибыла на Украину без какого-либо согласования с Киевом, что очень сильно разозлило Владимира Зеленского, и поэтому он был «несколько обижен». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Джоли прибыла на Украину без предварительного согласования, что вызвало негодование Зеленского. Любой подобный визит известных западных лиц в Киеве стараются использовать как пиар-акцию, но без предупреждения сделать этого не получилось. Естественно, Зеленский разозлился из-за того, что такая прекрасная возможность была упущена», — сказал экс-нардеп.

После того как Киев «профукал» все пиар-возможности, Зеленский очевидно «решил отыграться на Джоли и унизить ее, организовав всю эту историю с ТЦК, подтверждением личности и так далее».

«Строго говоря, Зеленский ожидал, что Штаты пришлют ему Tomahawk, а получил в итоге Джоли. Само по себе это неприятно. Однако надо отметить, что весь этот скандал отвлек внимание общественности от главного — происходящего на фронте, от событий в Покровске, так что даже этот несогласованный визит не прошел зря», — заключил Олейник.

The Telegraph сообщает, что руководство Украины разгневалось из-за визита актрисы Анджелины Джоли, так как она не предупредила их о своих планах. По мнению британской газеты, визит голливудской актрисы едва не превратился в хаос после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) задержали мужчину из ее сопровождения.

Ранее стало известно, что Анджелину Джоли пригласили приехать в новые регионы России.