Токаев заявил, что Трамп был послан Америке свыше

Токаев назвал Трампа посланным свыше великим деятелем
Президент США Дональд Трамп является великим государственным деятелем, посланным Америке свыше. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, его слова приводит AKIPress.

Он напомнил, что с момента победы Трампа на выборах прошел ровно год.

«Я убежден, что вы — великий государственный деятель, посланный свыше, чтобы вернуть здравый смысл и традиционные ценности, которые ценим, обратно в политику США, внутреннюю и внешнюю», — сказал он.

Казахстанский лидер добавил, что политику американского президента поддерживают во всем мире.

Трамп заявил, что Узбекистан инвестирует в основные американские секторы около $35 млрд за три года, а в течение следующих 10 лет — более $100 млрд.

В Вашингтоне 6 ноября прошел саммит «Центральная Азия + США» (С5+1). В частности, в ходе встречи Казахстан и США заключили соглашения об инвестициях на сумму 17 млрд рублей. Токаев по итогам переговоров подчеркнул, что эта встреча станет началом новой эры взаимодействия между Центральной Азией и Соединенными Штатами.

Ранее Трамп высказался о российском экспорте нефти.

