Токаев заявил, что Трамп был послан Америке свыше

Президент США Дональд Трамп является великим государственным деятелем, посланным Америке свыше. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, его слова приводит AKIPress.

Он напомнил, что с момента победы Трампа на выборах прошел ровно год.

«Я убежден, что вы — великий государственный деятель, посланный свыше, чтобы вернуть здравый смысл и традиционные ценности, которые ценим, обратно в политику США, внутреннюю и внешнюю», — сказал он.

Казахстанский лидер добавил, что политику американского президента поддерживают во всем мире.

Трамп заявил, что Узбекистан инвестирует в основные американские секторы около $35 млрд за три года, а в течение следующих 10 лет — более $100 млрд.

В Вашингтоне 6 ноября прошел саммит «Центральная Азия + США» (С5+1). В частности, в ходе встречи Казахстан и США заключили соглашения об инвестициях на сумму 17 млрд рублей. Токаев по итогам переговоров подчеркнул, что эта встреча станет началом новой эры взаимодействия между Центральной Азией и Соединенными Штатами.

Ранее Трамп высказался о российском экспорте нефти.