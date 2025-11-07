На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп рассказал об инвестициях Узбекистана в экономику США

Трамп: Узбекистан планирует вложить $35 млрд в экономику США за три года
Mike Segar/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Узбекистан инвестирует в основные американские секторы около $35 млрд за три года, а в течение следующих 10 лет — более $100 млрд. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Американский лидер уточнил, что Узбекистан будет инвестировать в отрасль полезных ископаемых, авиацию, производство автозапчастей, инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику, химическую промышленность и информационные технологии.

Трамп поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, а также выразил надежду на многолетние и продуктивные отношения Вашингтона и Ташкента.

В Вашингтоне 6 ноября прошел саммит «Центральная Азия + США» (С5+1). В частности, в ходе встречи Казахстан и США заключили соглашения об инвестициях на сумму 17 млрд рублей. В беседе с Трампом казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что встреча в Вашингтоне станет началом новой эры взаимодействия между Центральной Азией и Соединенными Штатами.

Ранее сообщалось, что лидеры Туркмении и Узбекистана поговорили с Трампом на русском языке.

Второй срок Трампа
