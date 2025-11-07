Еврокомиссия ждет согласия Бельгии, чтобы внести проект по кредиту Украине за счет активов РФ

В случае согласия Бельгии на выдачу Киеву «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов Еврокомиссия внесет законопроект об этом в ближайшие недели. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников, знакомых с планами.

«Как только опасения Бельгии будут разрешены, комиссия формально представит законопроект по репарационному кредиту в ближайшие недели», — сказано в материале.

По данным источников, к работе над законопроектом, вероятно, будет привлечен и Европарламент. Отмечается, что его участие может замедлить законодательный процесс, что создает риск того, что Европейский союз не успеет предоставить Украине кредит до апреля 2026 года — к этому времени, согласно прогнозам, у Киева могут исчерпаться финансовые ресурсы.

Как заявил один из европейских чиновников, в ближайшие дни вопрос о так называемом «репарационном кредите» будет обсуждаться на переговорах на всех уровнях, включая высший.

5 ноября премьер-министр Бельгии Берт де Вевер назвал три условия, при которых Брюссель готов поддержать план Еврокомиссии по изъятию замороженных российских активов с целью финансирования «репарационного кредита» для Киева.

23 октября бельгийский премьер заявлял, что страна блокирует конфискацию замороженных активов России, если ЕС не разделит риски. По его словам, в случае использования российских средств странам Европы надо готовиться к ответным мерам против западных активов в РФ и в дружественных ей странах.

Политик также напомнил, что «даже во время Второй мировой войны к замороженным активам никто не прикасался».

Ранее посол сообщил о подготовке Канады к изъятию российских активов.