Посол сообщил о подготовке Канады к изъятию российских активов

Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил газете «Известия», что верхняя палата парламента Канады возобновила рассмотрение проекта об изъятии суверенных активов РФ.

По словам Степанова, Канада в числе «передовиков» в вопросе конфискации российских активов и сама может поделиться своими наработками с европейцами. Он отметил, что Оттава через законодательное решение изобрела односторонние инструменты, позволяющие изымать чужую частную собственность.

«В настоящее время в сенате канадского парламента возобновилось рассмотрение проекта об изъятии суверенных авуаров. Наверняка в этой связи Оттава продолжит и далее сверку подходов с Брюсселем», — сказал дипломат.

В конце октября еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил на заседании Европарламента в Страсбурге, что Канада и Великобритания выразили готовность присоединиться к Европейскому союзу в предоставлении нового кредита Украине, обеспеченного замороженными российскими активами. Он подчеркнул, что подобная схема, по мнению Еврокомиссии, не нарушает международных норм и «немного не доходит до конфискации».

Ранее Еврокомиссия предусмотрела две альтернативы «репарационному кредиту» Украине.