На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лидеры Туркмении и Узбекистана поговорили с Трампом на русском языке

Президенты Туркмении и Узбекистана вели беседу с Трампом на русском языке
true
true
true
close
president.uz

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов использовали русский язык во время разговора с президентом США Дональдом Трампом на саммите «Центральная Азия + США» (С5+1). Об этом пишет РИА Новости.

Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон говорили с американским лидером на родных языках. Единственным лидером страны Центральной Азии, который вел беседу по-английски, стал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Саммит «Центральная Азия + США» (С5+1) прошел в Вашингтоне 6 ноября. Как пишет zakon.kz, в ходе встречи Казахстан и США заключили соглашения об инвестициях на сумму 17 млрд рублей. В беседе с Трампом Токаев подчеркнул, что встреча в Вашингтоне станет началом новой эры взаимодействия между Центральной Азией и Соединенными Штатами.

Ранее в США решили заменить РФ в качестве главного поставщика нефти и газа в Азии.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами