Лидеры Туркмении и Узбекистана поговорили с Трампом на русском языке

Президенты Туркмении и Узбекистана вели беседу с Трампом на русском языке

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов использовали русский язык во время разговора с президентом США Дональдом Трампом на саммите «Центральная Азия + США» (С5+1). Об этом пишет РИА Новости.

Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон говорили с американским лидером на родных языках. Единственным лидером страны Центральной Азии, который вел беседу по-английски, стал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Саммит «Центральная Азия + США» (С5+1) прошел в Вашингтоне 6 ноября. Как пишет zakon.kz, в ходе встречи Казахстан и США заключили соглашения об инвестициях на сумму 17 млрд рублей. В беседе с Трампом Токаев подчеркнул, что встреча в Вашингтоне станет началом новой эры взаимодействия между Центральной Азией и Соединенными Штатами.

Ранее в США решили заменить РФ в качестве главного поставщика нефти и газа в Азии.