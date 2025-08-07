На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США захотели заменить РФ в качестве главного поставщика нефти и газа в Азии

Nathan Howard/Reuters

США ведут переговоры со странами Азии, чтобы стать для них главным поставщиком нефти и газа вместо России. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу Fox Business.

«Крупнейшим источником импорта нефти для Европы была Россия. Крупнейшим источником импорта природного газа для Европы была Россия. США перенаправляют эти поставки в Европу вместо России. Мы ведем обсуждение этого же с азиатскими странами», — сказал он.

В частности, диалог на этот счет ведется с Индией. По словам Райта, Соединенные Штаты хотят стать доминирующим источником энергоносителей для своих союзников.

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары из Индии из-за покупки ею российской нефти.

Как указали в New York Times, вопреки ожиданиям Трампа введенные пошлины могут спровоцировать укрепление связей Индии с Россией и Китаем.

Ранее в МИД Индии назвали тарифные меры Трампа «неразумными».

