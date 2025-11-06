В Грузии заявили о готовности пересмотреть отношения с США

Власти Грузии готовы к открытому пересмотру отношений с США. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает ТАСС.

По его словам, во время администрации бывшего президента США Джо Байдена в адрес Грузии звучали угрозы, что в Тбилиси посчитали неприемлемым. Каладзе подчеркнул, что Грузия является независимой страной, многие поколения боролись за это.

Политик добавил, что позиции правящей партии Грузии и администрации действующего президента США Дональда Трампа во многом совпадают. В частности, это касается вопроса иностранного финансирования отдельных сил в стране.

Еще за несколько месяцев до возвращения Трампа в Белый дом грузинские власти заявляли, что в республике экстремистские организации финансируются из-за рубежа, деньги тратятся на внутриполитическую деятельность, революцию. По словам Каладзе, оппоненты смеялись над представителями правящей партии, обвиняя их во лжи. Однако позднее сам Трамп стал говорить о зарубежном финансировании, о неприемлемости этого, — о том, о чем в Грузии говорили давно, подытожил грузинский политик.

Ранее президент Грузии попросил Трампа обратить внимание на его страну.