На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: в правительстве США впервые признали нарушения прав человека в Газе

WP: США впервые признали возможные нарушения прав человека военными Израиля
true
true
true
close
Israel Defense Forces/Reuters

США в правительственном докладе впервые признали возможные нарушения прав человека в секторе Газа со стороны израильских военных. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что к подобным выводам в докладе пришли в управлении генерального инспектора Госдепартамента США. В документе действия Израиля в секторе Газа признаются попадающими под закон Лихи. Он запрещает оказывать военную или финансовую помощь иностранным военным, обоснованно обвиняемым в грубых нарушениях прав человека.

В засекреченном отчете утверждается, что армия Израиля потенциально совершила сотни нарушений, попадающих под американское законодательство. На изучение данных инцидентов Госдепу потребуется несколько лет, отмечают источники издания.

Независимая международная комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Министерство иностранных дел страны в ответ заявило, что доклад организации был создан «доверенными лицами ХАМАС», а доводы из него уже были «полностью опровергнуты» и являются ложными. В конце августа ООН впервые объявила в секторе Газа состояние катастрофического голода, тогда же ЦАХАЛ начал наступление на город Газу. На фоне этого в ЕС призывали ввести санкции против страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Организация исламского сотрудничества призвала к суду над Израилем.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами