СМИ: в правительстве США впервые признали нарушения прав человека в Газе

США в правительственном докладе впервые признали возможные нарушения прав человека в секторе Газа со стороны израильских военных. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что к подобным выводам в докладе пришли в управлении генерального инспектора Госдепартамента США. В документе действия Израиля в секторе Газа признаются попадающими под закон Лихи. Он запрещает оказывать военную или финансовую помощь иностранным военным, обоснованно обвиняемым в грубых нарушениях прав человека.

В засекреченном отчете утверждается, что армия Израиля потенциально совершила сотни нарушений, попадающих под американское законодательство. На изучение данных инцидентов Госдепу потребуется несколько лет, отмечают источники издания.

Независимая международная комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Министерство иностранных дел страны в ответ заявило, что доклад организации был создан «доверенными лицами ХАМАС», а доводы из него уже были «полностью опровергнуты» и являются ложными. В конце августа ООН впервые объявила в секторе Газа состояние катастрофического голода, тогда же ЦАХАЛ начал наступление на город Газу. На фоне этого в ЕС призывали ввести санкции против страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Организация исламского сотрудничества призвала к суду над Израилем.