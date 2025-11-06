В Кремле рассказали о дружбе Путина с главами стран Центральной Азии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин часто общается с лидерами стран Центральной Азии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Понимаете, на самом деле президент Путин достаточно часто с ними общается. И мы далеко не каждый раз сообщаем об этих разговорах», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что у Путина хорошие, искренние и дружественные отношения со всеми лидерами Центральной Азии. В числе прочего пресс-секретарь российского лидера напомнил о недавних встречах президента России с главами Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, а также телефонных переговорах с другими представителями центральноазиатских государств.

27 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Путиным.

Во время беседы стороны обсудили подготовку к предстоящему визиту Токаева в Россию. Главы государств также подчеркнули, что переговоры в Москве станут важным этапом в укреплении стратегического партнерства и союзнических связей между двумя странами.

Ранее стало известно о планах Трампа встретиться с лидерами пяти стран Центральной Азии.