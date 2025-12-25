В Дептрансе объявили о массовых перекрытиях дорог в центре Москвы

В центре Москвы временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на Москворецкой набережной. Объезд через Садовое кольцо. На Кремлевской набережной. Объезд через Садовое кольцо. На набережной Академика Туполева. <…> На Сыромятнической набережной. Объезд через улицу Радио и Садовое кольцо», — говорится в публикации.

По данным канала, движение также ограничили на Костомаровской, Полуярославской, Серебрянической и Устьинской набережной. Объехать перекрытый участок можно через улицу Радио и Садовое кольцо. В Дептрансе посоветовали быть внимательными, а также заранее планировать маршрут.

До этого в Москве пять автомобилей разбились в аварии. ДТП произошло на перекрестке улиц Воронежская и Ясеневая. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что на проезжей части стоят автомобили, которые получили повреждения: у машин смяты кузова, разбиты бамперы и капоты, а их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что на месте столкновения собрались люди.

Ранее массовое ДТП парализовало МКАД.