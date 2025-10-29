Трамп встретится с лидерами пяти стран Центральной Азии

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе встретится с лидерами пяти стран Центральной Азии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, близкий к подготовке мероприятия.

Отмечается, что на 6 ноября запланирована встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, главой Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также туркменистанским лидером Сердаром Бердымухамедовым.

Тема и детали встречи на данный момент не разглашаются.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад пытается оторвать страны Закавказья и Центральной Азии от Москвы через выстраивание собственных структур взаимодействия, но РФ будет пресекать такие попытки всеми имеющимися возможностями.

Министр заверил, что Россия не согласится с тем, чтобы доброй волей ее союзников и единомышленников злоупотребляли и использовали для противодействия Москве.

