В России рекордно снизилось производство легковых автомобилей

Росстат: выпуск легковых автомобилей в РФ за 11 месяцев снизился на 12,6%

В России производство легковых автомобилей в январе - ноябре 2025 года снизилось на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат. Всего за 11 месяцев этого года выпущено 591 тыс. автомобилей.

Также отмечается, что в ноябре выпуск легковых автомобилей сократился на 34,1% в годовом выражении и вырос на 8,2% по сравнению с октябрем текущего года - до 54,1 тыс.

До этого в России по итогам 49-й недели (с 1 по 7 декабря) 2025 года больше всего было продано автомобилей Lada — 7,5 тыс. машин.

Лучшим среди иностранных брендов остался китайский Haval (5,2 тыс. ед.), за которым расположился Tenet (2,9 тыс. ед). Барьер в 2 тысячи проданных автомобилей также покорился белорусскому Belgee и китайскому Geely (2,4 и 2,3 тыс. ед. соответственно).

Также в топ-10 попали Changan (1,1 тыс. ед.), Solaris (1,1 тыс. ед.), Toyota (1 тыс. ед.), Jetour (887 ед.) и BMW (710 ед.).

Ранее в России рекордно вырос рынок китайских автомобилей с пробегом.