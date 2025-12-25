От Ларисы Долиной потребовали подписать один документ при выселении

Адвокат покупательницы квартиры Ларисы Долиной Полины Лурье рассказала, что от певицы потребовали подписать один документ при выселении. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказала адвокат Светлана Свириденко, речь идет об акте приема-передачи. Акт Долина должна подписать в момент фактического выселения.

24 декабря Московский городской суд должен вынести решение по ключевым вопросам этого дела — о выселении и снятии с регистрационного учета дочери и внучки Долиной, зарегистрированных по этому адресу.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а певица заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы. Как прошел громкий процесс, какие аргументы приводила защита Долиной и почему плакала адвокат истицы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Долина после скандала собрала аншлаг в Москве.