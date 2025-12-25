Адвокат Лурье рассказала, когда Долину могут выселить из квартиры

Адвокат покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье рассказала, когда артистку могут выселить из жилья. Светлану Свириденко цитирует NEWS.ru.

Московский городской суд, по ее словам, может принять решение о незамедлительном выселении в течение сегодняшнего дня.

«Итогом сегодняшнего суда мы ожидаем решение о прекращении права пользования Ларисы Долиной квартирой, снятия ее с регистрационного учета и выселения. В случае такого исхода, определение Мосгорсуда должно вступить сегодня в силу незамедлительно», — говорит Свириденко.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а певица заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы. Как прошел громкий процесс, какие аргументы приводила защита Долиной и почему плакала адвокат истицы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Долина заявила, что хочет еще пожить в квартире Лурье, чтобы собрать вещи.