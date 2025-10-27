Путин созвонился с президентом Казахстана

Токаев и Путин по телефону обсудили подготовку к встрече в Москве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Во время беседы стороны обсудили подготовку к предстоящему визиту Токаева в Россию. Главы государств также подчеркнули, что переговоры в Москве станут важным этапом в укреплении стратегического партнерства и союзнических связей между двумя странами.

Кроме того, президенты обменялись мнениями о текущей международной обстановке.

Токаев совершит государственный визит в Россию 12 ноября. Он рассказал, что в настоящее время принимаются конкретные меры для повышения пропускной способности автомобильного коридора «Западная Европа – Западный Китай». Казахстан намерен подключить к инициативе международные финансовые институты, банки развития и инвестиционные фонды.

Ранее пресс-секретарю Токаева пришлось доказывать, что тот встречался с Трампом.