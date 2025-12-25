В одном из российских регионов в 2026 году появятся «трезвые села»

На севере Иркутской области в 2026 году появятся шесть «трезвых сел». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

«В ряде сел Приангарья с сентября [2026 года] введут запрет на розничную продажу алкоголя», — заявили чиновники.

Отмечается, что запрет не будет распространяться на продажу алкоголя в заведениях общественного питания. «Трезвыми» с сентября следующего года станут Тарасово и Юхта в Казачинско-Ленском районе, Банщиково и Салтыкова в Киренском районе, Слюдянка в Мамско-Чуйском районе и Миллерова в Нижнеудинском районе.

В пресс-службе администрации региона добавили, что мера вводится для снижения потребления алкоголя, «так как в отдаленных от областного центра населенных пунктах, ..., складывается более негативная тенденция с употреблением спиртных напитков».

25 декабря РИА Новости сообщили, что Роспотребнадзор выступил за маркировку алкоголесодержащих кондитерских изделий отметкой «для лиц 18+ и старше» при продаже на маркетплейсах.

В ведомстве отметили, что потребители должны получать полную и достоверную информацию о такой продукции в местах ее реализации, в том числе на онлайн-площадках.

Ранее Володин объяснил вред безалкогольных вина и пива для детей.