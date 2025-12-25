На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В одном из российских регионов в 2026 году появятся «трезвые села»

Кабмин Иркутской области: на севере региона появятся шесть трезвых сел
true
true
true
close
Baturina Yuliya/Shutterstock/FOTODOM

На севере Иркутской области в 2026 году появятся шесть «трезвых сел». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

«В ряде сел Приангарья с сентября [2026 года] введут запрет на розничную продажу алкоголя», — заявили чиновники.

Отмечается, что запрет не будет распространяться на продажу алкоголя в заведениях общественного питания. «Трезвыми» с сентября следующего года станут Тарасово и Юхта в Казачинско-Ленском районе, Банщиково и Салтыкова в Киренском районе, Слюдянка в Мамско-Чуйском районе и Миллерова в Нижнеудинском районе.

В пресс-службе администрации региона добавили, что мера вводится для снижения потребления алкоголя, «так как в отдаленных от областного центра населенных пунктах, ..., складывается более негативная тенденция с употреблением спиртных напитков».

25 декабря РИА Новости сообщили, что Роспотребнадзор выступил за маркировку алкоголесодержащих кондитерских изделий отметкой «для лиц 18+ и старше» при продаже на маркетплейсах.

В ведомстве отметили, что потребители должны получать полную и достоверную информацию о такой продукции в местах ее реализации, в том числе на онлайн-площадках.

Ранее Володин объяснил вред безалкогольных вина и пива для детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами