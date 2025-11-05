На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президента Сербии обвинили в попытке повлиять на правосудие

Прокуратура Сербии обвинила Вучича в превышении полномочий
true
true
true
close
Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Прокуратура по делам организованной преступности (JTOK) Сербии обвинила президента страны Александра Вучича в превышении полномочий и попытке повлиять на правосудие. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте надзорного органа.

«Президент Республики превысил и злоупотребил своими полномочиями, предоставленными ему законом и Конституцией, и попытался оказать ненадлежащее и несанкционированное влияние на эту прокуратуру, комментируя текущие уголовные расследования», — говорится в публикации.

Специалисты объяснили, что своими оскорбительными и ложными заявлениями Вучич «нападает на действующих прокуроров и пытается оказать несанкционированное влияние» на исход дел с позиции власти и полномочий президента, говоря о фиктивности делопроизводства.

Новостной портал Nova.rs писал, президент Сербии в эфире одной из программ на телевидении высказался о рассмотрении парламентом специального закона о реконструкции зданий бывшего генштаба.

По его словам, в 2016 году он якобы выступил за ремонт здания и договорился с представителями из США о том, что в здании будет создан музей жертв НАТО. Этому решению, по словам сербского лидера, помешали «отдельные люди» в прокуратуре, которые возбудили уголовное дело о снятии местными властями защитного статуса с объекта «по указанию извне». Вучич уточнил, что «коррумпированная банда из прокуратуры придумала дело» о ремонте генштаба.

Речь идет о ситуации, которая связана с планами по реконструкции или возможному сносу разрушенного во время бомбардировок НАТО в 1999 году здания генштаба в Белграде, вызывающей общественные протесты. Законопроект, который поддержали в правительстве, подразумевает привлечение инвесторов из США, что противоречит позиции протестующих, которые называют здание важным историческим объектом и символом.

Ранее Вучич заявил о досрочных парламентских выборах в Сербии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами