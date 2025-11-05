Президента Сербии обвинили в попытке повлиять на правосудие

Прокуратура по делам организованной преступности (JTOK) Сербии обвинила президента страны Александра Вучича в превышении полномочий и попытке повлиять на правосудие. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте надзорного органа.

«Президент Республики превысил и злоупотребил своими полномочиями, предоставленными ему законом и Конституцией, и попытался оказать ненадлежащее и несанкционированное влияние на эту прокуратуру, комментируя текущие уголовные расследования», — говорится в публикации.

Специалисты объяснили, что своими оскорбительными и ложными заявлениями Вучич «нападает на действующих прокуроров и пытается оказать несанкционированное влияние» на исход дел с позиции власти и полномочий президента, говоря о фиктивности делопроизводства.

Новостной портал Nova.rs писал, президент Сербии в эфире одной из программ на телевидении высказался о рассмотрении парламентом специального закона о реконструкции зданий бывшего генштаба.

По его словам, в 2016 году он якобы выступил за ремонт здания и договорился с представителями из США о том, что в здании будет создан музей жертв НАТО. Этому решению, по словам сербского лидера, помешали «отдельные люди» в прокуратуре, которые возбудили уголовное дело о снятии местными властями защитного статуса с объекта «по указанию извне». Вучич уточнил, что «коррумпированная банда из прокуратуры придумала дело» о ремонте генштаба.

Речь идет о ситуации, которая связана с планами по реконструкции или возможному сносу разрушенного во время бомбардировок НАТО в 1999 году здания генштаба в Белграде, вызывающей общественные протесты. Законопроект, который поддержали в правительстве, подразумевает привлечение инвесторов из США, что противоречит позиции протестующих, которые называют здание важным историческим объектом и символом.

Ранее Вучич заявил о досрочных парламентских выборах в Сербии.