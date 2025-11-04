В Кремле высказались о поставках сербских боеприпасов на Украину

Песков: Россия не хочет, чтобы сербскими боеприпасами стреляли по ее солдатам

Россия понимает, с какими трудностями сталкивается Сербия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова сербского лидера Александра Вучича о готовности продавать боеприпасы Евросоюзу (ЕС), передает ТАСС.

«Мы понимаем, какое беспрецедентное давление оказывается на Сербию. Поэтому там история совсем непростая. Мы понимаем, какие трудности сербы переживают», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что РФ не хотела бы видеть, как произведенные в Сербии боеприпасы использовались в боях против российских войск.

2 ноября Вучич заявил, что Сербия готова продать европейским странам боеприпасы со своих складов, даже если потом снаряды передадут Украине. По его словам, несмотря на военный нейтралитет республики, Белград уже сотрудничает с «европейскими друзьями» и готов наращивать военное присутствие вместе с остальными странами региона.

Ранее в Сербии заявили о катастрофе из-за решения ЕС отказаться от российского газа.