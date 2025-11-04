На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле высказались о поставках сербских боеприпасов на Украину

Песков: Россия не хочет, чтобы сербскими боеприпасами стреляли по ее солдатам
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия понимает, с какими трудностями сталкивается Сербия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова сербского лидера Александра Вучича о готовности продавать боеприпасы Евросоюзу (ЕС), передает ТАСС.

«Мы понимаем, какое беспрецедентное давление оказывается на Сербию. Поэтому там история совсем непростая. Мы понимаем, какие трудности сербы переживают», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что РФ не хотела бы видеть, как произведенные в Сербии боеприпасы использовались в боях против российских войск.

2 ноября Вучич заявил, что Сербия готова продать европейским странам боеприпасы со своих складов, даже если потом снаряды передадут Украине. По его словам, несмотря на военный нейтралитет республики, Белград уже сотрудничает с «европейскими друзьями» и готов наращивать военное присутствие вместе с остальными странами региона.

Ранее в Сербии заявили о катастрофе из-за решения ЕС отказаться от российского газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами