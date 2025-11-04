На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили об укреплении позиций дочери Ким Чен Ына в качестве преемницы

Yonhap: дочь Ким Чен Ына Ким Чжу Э укрепляет позиции в качестве преемницы
true
true
true
close
KCNA/Reuters

Дочь лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чжу Э расширила сферы деятельности до внешней политики и укрепляет позиции в качестве его преемницы. Об этом сообщила национальная разведслужба Южной Кореи, передает агентство Yonhap.

«В этом году она впервые расширила сферу своей деятельности до внешнеполитической и укрепляет позиции в качестве вероятной преемницы», — заявили там.

При этом отмечается, что после недавней совместного визита с отцом в Китай в сентябре она стала реже появляться на публике. По данным разведки, народ не видел дочь северокорейского лидера около 60 дней с 4 сентября.

Уточняется, что отказ от публичности может быть связан с нежеланием провоцировать ее появлениями обсуждения о передаче власти.

Ким Чен Ын впервые показал свою дочь в ноябре 2022 года. Он в компании жены и дочери наблюдал за запуском межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». В сентябре текущего года журналисты британского издания The Independent предположили, что 13-летняя дочь председателя КНДР может заменить отца на посту лидера страны, с учетом того, как участились ее появления с отцом на официальных мероприятиях.

Ранее эксперт прокомментировал участие дочери Ким Чен Ына в визите в Китай.

