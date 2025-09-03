Эксперт прокомментировал участие дочери Ким Чен Ына в визите в Китай

Участие дочери лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в его официальном визите в Китай способно подчеркнуть «кровное братство» и «семейную близость» между двумя государствами. Об этом РИА Новости рассказал профессор Института дальневосточных исследований Университета Кеннам Им Ыль Чхуль.

«Учитывая особенности политической власти в Северной Корее, раскрытие семьи верховного лидера — это не случайность, а продуманный шаг. Фактически, это может быть расценено как представление преемника», — сказал эксперт.

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Китай в сопровождении своей дочери Ким Чжу Э.

С 30 августа по 1 сентября в Китае проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В связи с саммитом президент РФ Владимир Путин приехал в Китай с четырехдневным визитом. 3 сентября Путин стал гостем на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Американская газета The New York Times отмечала, что Путин, Ким Чен Ын, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Ирана Масуд Пезешкиан впервые вместе встретились в Китае.

