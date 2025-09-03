На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт прокомментировал участие дочери Ким Чен Ына в визите в Китай

Им Ыль Чхуль отметил важность визита Ким Чжу Э в Пекин
true
true
true
close
KCNA

Участие дочери лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в его официальном визите в Китай способно подчеркнуть «кровное братство» и «семейную близость» между двумя государствами. Об этом РИА Новости рассказал профессор Института дальневосточных исследований Университета Кеннам Им Ыль Чхуль.

«Учитывая особенности политической власти в Северной Корее, раскрытие семьи верховного лидера — это не случайность, а продуманный шаг. Фактически, это может быть расценено как представление преемника», — сказал эксперт.

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Китай в сопровождении своей дочери Ким Чжу Э.

С 30 августа по 1 сентября в Китае проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В связи с саммитом президент РФ Владимир Путин приехал в Китай с четырехдневным визитом. 3 сентября Путин стал гостем на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Американская газета The New York Times отмечала, что Путин, Ким Чен Ын, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Ирана Масуд Пезешкиан впервые вместе встретились в Китае.

Ранее стало известно, чем кормили Ким Чен Ына в его бронепоезде на пути в Китай.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами