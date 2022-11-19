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Ким Чен Ын впервые показал дочь

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын понаблюдал за запуском межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» 18 ноября — впервые в компании не только жены, но и дочери.

Северокорейские СМИ впервые сообщили, что у главы страны есть дочь, ее имя в публикациях не называется. По данным южнокорейских журналистов, девочку зовут Ким Чжу Э, ей девять лет.

На фотографиях Центрального информационного агентства Северной Кореи присутствует девочка школьного возраста в белом пуховике, которая держит Ким Чен Ына за руку и вместе с ним обходит военную технику и смотрит на ракеты. По некоторым данным, у корейского лидера есть еще двое детей, о которых не пишут в прессе.

Как прошел семейный запуск ракеты — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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