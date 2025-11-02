Профессор и эксперт по политике безопасности Карло Масала в интервью Wirtualna Polska заявил, что страны Запада боятся усиления Украины.

«На Западе очень боятся, что Украина станет слишком сильной. Продлевая эту войну, мы выигрываем время для подготовки к конфликту с Россией. Важно также помнить, что администрации бывшего президента США Джо Байдена и бывшего канцлера Германии Олафа Шольца были гораздо больше напуганы перспективой ее [России] краха в случае поражения, чем войной на Украине», — заявил Масала.

По его словам, вся поддержка Украины была направлена на поддержание обороны, а не «на обеспечение победы Киева». Эксперт отметил, что даже это становится делать все сложнее, так как ВСУ испытывают нехватку живой силы.

До этого колумнист британской газеты The Times Роджер Бойес заявил, что Украина не продержится до следующей весны без поддержки со стороны Запада. Автор выразил мнение о том, что Украина продержится до конца грядущей зимы лишь в случае передачи российских замороженных активов. Вместе с тем Бойес отметил, что это неразрешимый вопрос, поскольку страны Европы, по его оценке, устали от конфликта.

