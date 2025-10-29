Times: Украина не продержится до весны 2026 года без помощи Запада

Украина не продержится до следующей весны без поддержки со стороны Запада. Об этом заявил колумнист британской газеты The Times Роджер Бойес.

«С приближением зимы становится все более вероятным, что она станет последней линией обороны Владимира Зеленского. Деньги на вооружение, здравоохранение и энергетическую инфраструктуру Украины иссякают. Желание Запада продолжать войну угасает. Вопрос защиты независимого Киева более не относится к числу основных стратегических приоритетов», — говорится в материале.

Автор выразил мнение о том, что Украина продержится до конца грядущей зимы лишь в случае передачи российских замороженных активов. Вместе с тем Бойес отметил, что это неразрешимый вопрос, поскольку страны Европы, по его оценке, устали от конфликта.

Накануне глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что предстоящая зима может стать поворотной для Украины в конфликте, поэтому международная поддержка республики должна усилиться. Министр призвал союзников по НАТО оказать Украине «решительную поддержку».

Ранее на Западе заявили об усилении наступления ВС РФ в Донбассе.