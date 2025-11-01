В Грузии заявили, что не будут участвовать в заседаниях «Евронеста»

Грузия не будет участвовать в следующих сессиях Парламентской ассамблеи «Евронест» (Парламентская организация Восточного партнерства между ЕС и его восточноевропейскими партнерами) из-за несправедливого отношения к стране. Об этом сообщил спикер грузинского парламента Грузии Шалва Папуашвили в соцсети X.

«Евронест» на последнем пленарном заседании принял несколько резолюций, в котором постоянная делегация парламента Грузии не принимала участия, рассказал Папуашвили.

Эти документы должны были включать в себя видение дальнейшего развития инициативы «Восточное партнерство», а также продвижения диалога и партнерства между государствами-членами ЕС, но некоторые члены ЕП добавили в тексты резолюций положения, которые являются совершенно неприемлемыми и возмутительными для Тбилиси, отметил он.

В одной из резолюций парламентские выборы 26 октября 2024 года названы сфальсифицированными, а правительство — самопровозглашенным.

«Очевидно, что Европейский парламент превратил платформу «Евронест» в инструмент шантажа и средство насильственного навязывания своей собственной узкой политической повестки дня соседним странам. <...> Поэтому, учитывая враждебные и узкие политические подходы этих сил в Европейском парламенте, постоянная парламентская делегация Грузии не примет участия в следующих сессиях Парламентской ассамблеи Евронест», — написал он.

Спикер парламента Грузии добавил, что постоянная делегация республики будет готова возобновить участие в парламентской платформе, если Европейский парламент создаст «соответствующие условия для конструктивного диалога».

Ранее в ЕС заявили, что власти Грузии устанавливают репрессивный режим.