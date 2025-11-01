Аналитик Скачко: Зеленский рассчитывает на чудо, продолжая конфликт с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает на чудо, продолжает военные действия против России. Об этом aif.ru заявил политолог Владимир Скачко.

«Зеленский рассчитывает, что произойдет какое-то чудо, он сможет деблокировать на поле боя, на то, что, может, кто-то из западных его партнеров вынудит Россию на мирные переговоры и все как-то решится», — подчеркнул он.

При этом реальной возможности повлиять на ситуацию у Украины нет, отметил Скачко. Зеленский уже отдал приказ главкому ВСУ Александру Сырскому подготовить «какие-то резервы, но пока все безрезультатно».

Кроме того, по оценке эксперта, европейские военные контингенты не придут на помощь ВСУ.

1 ноября британский военный эксперт Александр Меркурис сообщал, что ВСУ не держат позиции, можно говорить об обвале фронта для украинской армии.

По словам Меркуриса, ситуация на фронте для ВСУ характеризуется отступлением на момент осени 2025 года.

Ранее в Раде заявили о катастрофической ситуации на Украине.